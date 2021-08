ڈاکٹر آمنہ ہوتی کی کتاب کی رونمائی 12 August, 2021

دنیا اخبار × اسلام آباد

معروف مصنفہ ڈاکٹر آمنہ ہوتی کی کتاب GEMS and jewls: the religions of pakistan کی تقریب رونمائی کرسچن سٹڈی سنٹر راولپنڈی میں ہوئی

راولپنڈی(دنیا رپورٹ)تقریب کا اہتمام مری بروری کمپنی لمیٹڈ کی جانب سے کیا گیا تھا جس کے مہمان خصوصی چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز تھے جبکہ مری بروری کمپنی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو اسفن یار بھنڈارا سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی ،اس موقع پر اسفن یار بھنڈارا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب ملکی ترقی اور امن وآشتی کے علمدار ہیں۔

