گوشت کے بدلے جعلی نوٹ تھمانے پر غیر ملکی شہری گرفتار اسلام آباد 19 مئی ، 2023

× اسلام آباد

راولپنڈی (خبرنگار) جعلی نوٹ استعمال کرنے پر پولیس نے غیر ملکی شہری کو گرفتار کر لیا۔

تھانہ دھمیال پولیس کو شہزاد عالم نے درخواست دی کہ ایک غیر ملکی شہری دکان پر آیا اور انگلش میں کہا کہ I WANT CHICKENمیں نے کہا کہ انگلش میں I WANT MONEY مرغیاں تول کر جب دینے لگا تو اس نے اپنی جیب سے 1000/1000 والے تین پاکستانی نوٹ نکالے اور انگلش میں کہا کہ HURRY UP میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے جب میں نے نوٹ چیک کیے تو پتہ چلا کہ نوٹ جعلی ہیں، ملزم نے اپنا نام روجر سنگو لی لی بتایا، پولیس نے نو سرباز کو گرفتار کر لیا۔

Advertisement