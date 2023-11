سہ روزہ ادبی میلہ اختتام پذیر ‘چیئرمین سی ڈی اے کی بھی شرکت اسلام آباد 06 نومبر ، 2023

× اسلام آباد

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اورسی ڈی اے کے اشتراک سے سہ روزہ اسلام آباد ادبی میلہ اختتام پذیر ہوگیا، ادبی میلے کے آخری روز چیئرمین سی ڈی اے کیپٹن (ر) انوار الحق نے بھی شرکت کی،ادبی میلے کے تیسرے اور آخری روز بھی رنگا رنگ پروگرام پیش کئے گئے ۔۔

تیسرے دن کا آغاز انتظار حسین آڈیٹوریم میں عامر جعفری اور آغا سجاد حسین کے پروگرام \"آگ کا دریا: برصغیر کی کہانی قرت العین کی زبانی\" پروگرام سے کیا گیا،اسکے بعد منزہ ہاشمی اور عائشہ سرواری کا پروگرام Conversation with My Father: Forty years on a Daughter Respond پیش کیا گیا، مزید برآں پاکستان کے معروف لکھاری \"سعادت حسن منٹو: آؤ ڈرامہ کریں\" پروگرام بھی حاضرین پروگرام کی توجہ کا مرکز بنا رہا،نویں اسلام آباد ادبی میلے کے تیسرے اور آخری روز غزل نائٹ کا اہتمام بھی کیا گیا جس میں استاد حامد علی خان کی غزلوں کے ذریعے حاضرین خوب لطف اندوز ہوئے ۔

Advertisement