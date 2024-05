قائد اعظم یونیورسٹی کے ایم فل سکالر ماہتاب بشیر نے اپنے تحقیقی مقالے کاکامیابی سے دفاع کیا اسلام آباد 19 مئی ، 2024

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)ایریا سٹڈی سینٹر فار افریقہ، نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکا، قائد اعظم یونیورسٹی کے ایم فل سکالر ماہتاب بشیر نے اپنے تحقیقی مقالے کاکامیابی سے دفاع کیا ہے۔۔۔

ان کے تھیسز کا عنوان U.S Pro-Israel Policy: The Rise of Anti-American Rhetoric in Pakistan تھا۔ ماہتاب بشیر نے پرو فیسر ڈاکٹر طاہر جمیل اور ایکسٹرنل سپرو ائزر پرو فیسر ڈاکٹر منظور خان آفریدی کی سپر ویژن میں تھیسز مکمل کیا ہے ۔سپر وائزرز نے تحقیقی مکالے کو انتہائی اہم قرار د یا۔

