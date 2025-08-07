صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نالہ لئی کے کناروں پر قائم مزید 35غیر قانونی تعمیرات مسمار

  • اسلام آباد
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)آر ڈی اے نے نالہ لئی کے کناروں پر تجاوزات کے خلاف کارروا ئی کرتے ہوئے مزید 35غیر قانونی تعمیرات گرا دیں جن میں واش رومز، کچن گیراجز اور سٹورز شا مل ہیں ۔

 تجاوزات کے خاتمے اور عوامی مقامات کو واگزار کرانے کے لیے آر ڈی اے کا انفورسمنٹ سکواڈ متحرک ہے ۔ ڈی جی آر ڈی اے نے کہا کہ نالہ لئی کے کناروں پر کسی کو بھی غیر قانونی تعمیرات کرنے یا کوڑا کرکٹ پھینکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جا ئیگی ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کریک ڈاؤن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق کیا جا رہا ہے ، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آرز بھی درج کی جائیں گی ۔ 

