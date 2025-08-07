زائد المیعاد گوشت برآمد،فوڈ پوائنٹ سیل،50ہزارجرمانہ
راولپنڈی(نیوزرپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے گزشتہ روز ایکسپریس وے پھلگراں میں قائم ریسٹورنٹ میں کھانے پینے کی اشیا کا معائنہ کیاجس کے دوران ایکسپائرڈ گوشت برآمد ہواجبکہ ریسٹورنٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات اور لال بیگ کی بھرمار تھی۔
جس پر فوڈ پوائنٹ کو فوری طور پر بند کر دیا گیا اور مالکان کو 50ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ دریں اثنا پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی نے خفیہ اطلاع ملنے پر ورکشاپی محلہ میں موجود گودام کو اچانک چیک کیا اور موقع سے 550 کلو گرام چائنیز سالٹ برآمد کر کے تلف کر دیا جس کی مالیت تقریباً پانچ لا کھ روپے ہے ۔