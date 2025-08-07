راولپنڈی کے کئی علاقوں میں ڈینگی وائرس سر اٹھانے لگا
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی کی ناقص حکمت عملی کے باعث راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں ڈینگی وائرس ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔
مری، پوٹھوہار ٹاؤن، راول ٹاؤن اور کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں سے ڈینگی کے 40 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت ذرائع کے مطابق متاثرہ مریضوں کو مختلف سرکاری و نجی ہسپتالوں میں داخل کر وا دیاگیاہے ۔محکمہ صحت کی ٹیموں نے متاثرہ علاقوں میں انسدادِ ڈینگی اقدامات تیز کر دئیے ہیں ۔ ادھر ضلعی ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے عوامی تعاون نہایت ضروری ہے ۔