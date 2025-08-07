اسلام آبا د :12اشتہاریوں سمیت 21جرائم پیشہ افراد گرفتار
اسلام آباد ( خصوصی رپور ٹر ) اسلام آباد پولیس نے 12 اشتہاریوں سمیت 21 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کرکے 274گرام آئس ،48 بو تل شراب ، 4 موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کرلیا ۔
کارروا ئیاں تھانہ سبزی منڈی ، تھانہ کوہسار ، تھانہ کراچی کمپنی ، تھانہ گولڑہ ، تھانہ پھلگراں اور تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس ٹیموں نے کیں ۔ تھانہ سبزی منڈی پولیس نے دو ملوموں کو گرفتار کرکے چار مسروقہ مو ٹر سائیکل بر آمد کیے ،گرفتار ملزمان کی شنا خت نور اور سید میر شاہ کے ناموں سے ہو ئی ہے ۔