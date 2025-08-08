صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
کراچی میں دلہن کا قتل ،این سی ایس ڈبلیو کا شفاف تحقیقا ت کا مطالبہ

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) نیشنل کمیشن آن دی سٹیٹس آف ویمن (NCSW) نے کراچی کی 19 سالہ نئی نویلی دلہن شانتی کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔۔۔

 جو مبینہ طور پر اپنے شوہر کے ہاتھوں شدید جنسی تشدد کا شکار ہونے کے بعد جاں بحق ہو گئی۔ قومی کمیشن نے فوری انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے اور حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ازدواجی زیادتی (marital rape) کو قابلِ سزا جرم قرار دینے کیلئے فوری طور پر قانون سازی کرے۔ چیئرپرسن ام لیلیٰ اظہر نے شانتی کی المناک موت پر شفاف اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی انفرادی واقعہ نہیں بلکہ ایک قومی ایمرجنسی ہے ۔ فوری ایکشن لیا جائے۔

