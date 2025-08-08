صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلڈنگ کوڈ کی خلاف ورزی پر ہاسٹل سٹی میں 30 بلڈنگز سیل

  • اسلام آباد
بلڈنگ کوڈ کی خلاف ورزی پر ہاسٹل سٹی میں 30 بلڈنگز سیل

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ضلعی انتظامیہ اور سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ نے مشترکہ آپریشن کرکے ہاسٹل سٹی میں بلڈنگ کوڈ کی خلاف ورزی پر 30بلڈنگز کو سربمہر کردیا۔

اسسٹنٹ کمشنر نیلور نے آپریشن کی نگرانی کی، ٹیمز کی جانب سے ہاسٹل سٹی میں قائم تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ، دوران آپریشن اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود رہی،ترجمان کے مطابق بلڈنگ مالکان کو اس سے قبل کئی بار نوٹسز دئیے جا چکے تھے ،کارروائی بلڈنگ کوڈ کی مسلسل خلاف ورزی پر کی گئی۔

