  • اسلام آباد
چھٹیوں میں توسیع کے فیصلہ پر عملدرآمد نہ کرنیوالے نجی سکولز سیل کیے جا ئینگے

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی کے سی ای او نے پرائیویٹ سکول مالکان، اونرز اور پرنسپلز کو کہا ہے کہ۔۔۔

 چھٹیوں میں توسیع کے فیصلہ پر عملدرآمد نہ کرنیوالے نجی سکولز کو سیل کر دیا جا ئیگا، حکومت پنجاب کے محکمہ تعلیم کے نوٹیفکیشن کے مطابق صوبہ بھر کے تمام سرکاری اور نجی سکول 31 اگست تک بند رہیں گے۔ اس دوران اگر کوئی بھی سکول کھلا پایا گیا تو اسے نہ صرف سیل کر دیا جائے گا بلکہ اس پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔

