زچہ بچہ ہسپتال کی جگہ دوسرا منصوبہ قبول نہیں ،صدر عوامی ایکشن کمیٹی

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) صدر عوامی ایکشن کمیٹی برائے زچہ بچہ ہسپتال غلام علی خان، سرپرست چودھری رحمت اللہ نے کہا ہے کہ۔۔۔

 راولپنڈی کے شہریوں کو زچہ بچہ ہسپتال کی جگہ کوئی دوسرا منصوبہ ہرگز قبول نہیں ہے، راولپنڈی کے عوام پچھلے بیس سال سے اس ہسپتال کے انتظار میں ہیں ،ہولی فیملی، بینظیر بھٹو ہسپتال اور ڈسٹرکٹ ہسپتال راولپنڈی میں گائنی وارڈ ز میں ایک بیڈ پر تین،تین، چار، چار خواتین کو رکھا جاتا ہے ،حکمران ہوش کے ناخن لیں ، زچہ بچہ ہسپتال کو اپنی سیاسی انا کی بھینٹ نہ چڑھائیں ، فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو دھرنا دیں گے۔ حکومت فوری طور پر ہسپتال پراجیکٹ مکمل کرے۔

