غریبوں پر ٹیکس ،شوگر مافیا کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ،امیر جماعت اسلامی پنجاب

غریبوں پر ٹیکس ،شوگر مافیا کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ،امیر جماعت اسلامی پنجاب

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کی عوامی کمیٹیاں شہریوں کے مسائل کو حل کر نے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔۔۔

 مسائل کے مارے عوام ان کمیٹیوں میں شامل ہو کر اپنے دکھوں کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ حکومت نے پٹرول، ڈیزل، گیس اور بجلی پر بھاری ٹیکس لگا کر غریب عوام کی زندگی مشکل بنادی جبکہ شوگر مافیا کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انھوں نے ممبر کنو نشن سے خطاب کر تے ہو ئے کیا۔

