کھیوڑہ ، گندگی سے اٹے واٹر ٹینک کا پا نی پینے سے ہیپا ٹائٹس عام

  • اسلام آباد
کھیوڑہ (نمائندہ دنیا) کھیوڑہ ڈپو بازار کے سینکڑوں افراد آلودہ پانی پینے سے ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہونے لگے، پنجاب حکومت نے 7کروڑ روپے کی رقم سے ایک واٹر سپلائی سکیم فراہم کی۔۔۔

 جسکی نگرانی پبلک ہیلتھ پنڈدادنخان نے کی، انہوں نے واڑہ بلند خان کے مقام پر ایک ٹینک بنوایا جس سے پینے کے پانی کی فراہمی کے لئے ایک پائپ لائن پی ایم ڈی سی کے تالاب گنبد والی مسجد تک بچھائی گئی ، یہ تالاب سو سال پرانا ہے جس کا فرش اور دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں جبکہ اندر گندگی ہے ، دیواریں گر چکی ہیں، جنگلی جانور یہاں سے پانی پیتے ، لوگ اس میں نہاتے ہیں ،کان نمک مائن دیکھنے والے سیاح تالاب میں گندگی پھینک جا تے ہیں جس کی کو ئی صفا ئی نہیں کی جا تی ۔ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈپٹی کمشنر جہلم سے مطالبہ کیا ہے کہ تالاب کی صفا ئی کرا ئی جا ئے اور اس پر فوری چھت ڈالی جا ئے۔

