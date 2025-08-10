58ویں یوم آسیان کی تقریب، پاکستانی ثقافت کو اجاگرکیا گیا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) پاکستان نے 58ویں یومِ آسیان کی تقریب میں بھرپور شرکت کی جس میں پاکستان کے ثقافتی ورثے کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔
یہ تقریب نِفٹی سفئیر انسٹی ٹیوٹ آف آرٹس اینڈ ڈیزائن کے اشتراک سے منعقد ہوئی جہاں طلبہ نے موسیقی، رقص اور روایتی فنون کے ذریعے پاکستان کی تہذیبی روایات کو اجاگر کیا۔ تقریب میں آسیان رکن ممالک کے سفرا نے شرکت کی جن کی قیادت میانمار کے سفیر اور اسلام آباد میں آسیان کمیٹی کے چیئرمین مسٹر ونا ہان نے کی۔ وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت ڈو یژن اورنگزیب خان کھچی مہمانِ خصوصی تھے ،انہوں نے اپنے خطاب میں آسیان ممالک کو 58ویں یومِ تاسیس کی مبارکباد د ی اور ویژن 2045 کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ میانمار کے سفیر ایچ ای ونا ہان نے کہا آسیان کا قیام 8 اگست 1967 کو بینکاک میں ہوا ۔ یہ دن ہمارے اجتماعی کارناموں پر نظر ڈالنے اور بانی رہنماؤں کے ویژن کو خراجِ تحسین پیش کرنے کا موقع ہے۔ نِفٹی سفئیر کے سی ای او عثمان شاہ نے کہا کہ ہم پاکستان کی متنوع ثقافتی شناخت کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔