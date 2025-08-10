صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد،اشتہاریوں،ڈا کوؤں سمیت 52ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے 13 اشتہاریوں، 5 ڈاکوؤں سمیت 52 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کرکے 7043 گرام ہیروئن، 3432 گرام آئس، مختلف بور کے 20 پستول، ایک خنجر، لوٹی گئی رقم اور گولہ بارود بھی برآمد کرلیا۔

کارروائیاں تھانہ کر اچی کمپنی، تھا نہ سمبل، تھا نہ تر نول، تھا نہ انڈسٹر یل ایر یا، تھا نہ نون، تھا نہ کھنہ، تھا نہ کر پا، تھا نہ کورال تھا نہ ہمک، تھا نہ لو ہی بھیر، بہا رہ کہو، تھا نہ شہزاد ٹاؤن اور تھا نہ سنگجانی پولیس ٹیموں نے کیں ۔ گرفتار ہونیوالے شاہ جی ڈکیت گینگ کے 5 ارکان میں ریاض، امجد حسین، شہباز حسین، شفیق احمد اور عمران شاہ شامل ہیں جن سے اسلحہ کے ساتھ گولہ بارود، ایک خنجر اور مختلف جرائم میں استعمال ہونے والی لوہے کی پٹی بھی برآمد ہو ئی ، ملزمان کے خلاف کھنہ اور نیلور تھانوں میں متعدد مقدمات درج ہیں۔

