خوف و ہراس کا سلسلہ بند کیا جائے:سیکرٹری جنرل شیعہ علما کونسل
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) شیعہ علما کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی نے پنجاب حکومت کے عزاداروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور۔۔۔
ایف آئی آرز کے اندراج کے اقدام کو بزدلانہ اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان کردہ ویژن کے منافی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا عوام میں خوف و ہراس پھیلانے اور بلا جواز گرفتاریوں کا سلسلہ فوری بند اور تمام گرفتار عزاداروں کو فی الفور رہا کیا جائے، نیشنل پریس کلب میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد آخوندزادہ، قانونی مشیر سید سکندر گیلانی، سید جابر حسن کاظمی، سینئر نائب صدر مولانا سید ضیغم عباس، مولانا عبدالمجید کے ساتھ پریس کانفرنس میں کیا۔ شبیر میثمی نے کہا ان حربوں سے عزاداری سید الشہدا کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی قسم کی قدغن برداشت نہیں کی جائے گی۔