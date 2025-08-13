نمل میں یوم آزادی و معرکہ حق سیمینار، ملی نغمے و تقاریر پیش کی گئیں
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئجز کے شعبہ آرٹس اینڈ ہیومینیٹیز کے یومِ آزادی اور معرکہ حق کے حوالے سے پروقار سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
اس سیمینار کا مقصد نوجوانوں میں قومی جذبہ بیدار کرنا اور قیامِ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر ملی نغمے، علامہ اقبال کی شاعری اور تقاریر پیش کی گئیں۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے معروف کالم نگار اور دانشور خورشید احمد ندیم نے کہا پاکستان صرف حالات کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے آبا و اجداد کے عزم اور قربانیوں کا حاصل ہے۔