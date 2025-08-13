صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نمل میں یوم آزادی و معرکہ حق سیمینار، ملی نغمے و تقاریر پیش کی گئیں

  • اسلام آباد
نمل میں یوم آزادی و معرکہ حق سیمینار، ملی نغمے و تقاریر پیش کی گئیں

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئجز کے شعبہ آرٹس اینڈ ہیومینیٹیز کے یومِ آزادی اور معرکہ حق کے حوالے سے پروقار سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔

 اس سیمینار کا مقصد نوجوانوں میں قومی جذبہ بیدار کرنا اور قیامِ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر ملی نغمے، علامہ اقبال کی شاعری اور تقاریر پیش کی گئیں۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے معروف کالم نگار اور دانشور خورشید احمد ندیم نے کہا پاکستان صرف حالات کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے آبا و اجداد کے عزم اور قربانیوں کا حاصل ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا آفس کا افتتاح،واٹر سپلائیز،ڈسپوزل ورکس،مشینری،گاڑیاں اور ملازمین حوالے

چینی گوداموں پر مجسٹریٹ تعینات کرنیکی وارننگ

گل والا ریلوے پھاٹک کے اطراف غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار

کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

پیرا فورس کا باقاعدہ آغاز، میانوالی میں فلیگ مارچ کیا گیا

پنجاب کالج کوٹ مومن میں موٹروے پولیس کی سے یومِ آزادی کی پروقار تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر