صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام 14 اگست کی تقریب کا انعقاد

  • اسلام آباد
فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام 14 اگست کی تقریب کا انعقاد

اسلا م آباد(اپنے رپورٹر سے)وفاقی تعلیمی بورڈاسلام آباد نے پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی کو قومی فخر اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہوئے معرکۂ حق کی یاد میں وطن کے جانثاروں کو خراجِ تحسین پیش کیا اور آزادی کی روح کو اجاگر کیا۔

وفاقی تعلیمی بورڈاسلام آباد نے پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی کو قومی فخر اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہوئے معرکۂ حق کی یاد میں وطن کے جانثاروں کو خراجِ تحسین پیش کیا اور آزادی کی روح کو اجاگر کیا۔ تقریب کی صدارت چیئرمین فیڈرل بورڈ ڈاکٹر اکرام علی ملک نے کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیشتر فلٹریشن پلانٹس خراب ، شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور

کنگنی والا بائی پاس کے قریب چھاپہ ، میٹل فیکٹری میں کروڑوں کی گیس چوری پکڑی گئی

پنجاب کالجز کے زیر اہتمام پرچم کشائی کی پُر وقار تقریب

سماجی شخصیت کی جشن آزادی تقریب،مستحقین کوچینی ،آٹاتقسیم

گوجرانوالہ پریس کلب میں پرچم کشائی،شہداکو خراج عقیدت

ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے جناح ہال میں پرچم کشائی کی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ