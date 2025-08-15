فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام 14 اگست کی تقریب کا انعقاد
وفاقی تعلیمی بورڈاسلام آباد نے پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی کو قومی فخر اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہوئے معرکۂ حق کی یاد میں وطن کے جانثاروں کو خراجِ تحسین پیش کیا اور آزادی کی روح کو اجاگر کیا۔ تقریب کی صدارت چیئرمین فیڈرل بورڈ ڈاکٹر اکرام علی ملک نے کی۔