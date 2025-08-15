یوم آزادی ، وقار النسا کالج میں تقریب، اہم شخصیات کی شر کت
راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار ،نیوز رپورٹر )یومِ آزادی کے موقع پر راولپنڈی میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب وقارالنسا پوسٹ گریجویٹ کالج راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔
تقریب میں ممبر قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب، دانیال چو دھری ، انجینئر قمرالاسلام راجہ، کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر زعبداللہ خان، اسسٹنٹ کمشنرز، کالج کی پرنسپل، اساتذہ، طلبہ اور والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے یومِ آزادی کی اہمیت، قیامِ پاکستان کے پس منظر اور ہجرت کرنے والے بزرگوں کی لازوال قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان بڑی قربانیوں اور طویل جدوجہد کے بعد حاصل ہوا ہے اس کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے ۔ قبل ازیں پرچم کشائی کی گئی اور قومی ترانہ پڑھا گیا، اس کے علاوہ کالج کے لان میں پودالگاکر شجرکا مہم کا افتتاح بھی کیا گیا۔