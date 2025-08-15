صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم آزادی ، وقار النسا کالج میں تقریب، اہم شخصیات کی شر کت

  • اسلام آباد
یوم آزادی ، وقار النسا کالج میں تقریب، اہم شخصیات کی شر کت

راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار ،نیوز رپورٹر )یومِ آزادی کے موقع پر راولپنڈی میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب وقارالنسا پوسٹ گریجویٹ کالج راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔

 تقریب میں ممبر قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب، دانیال چو دھری ، انجینئر قمرالاسلام راجہ، کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر زعبداللہ خان، اسسٹنٹ کمشنرز، کالج کی پرنسپل، اساتذہ، طلبہ اور والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے یومِ آزادی کی اہمیت، قیامِ پاکستان کے پس منظر اور ہجرت کرنے والے بزرگوں کی لازوال قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان بڑی قربانیوں اور طویل جدوجہد کے بعد حاصل ہوا ہے اس کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے ۔ قبل ازیں پرچم کشائی کی گئی اور قومی ترانہ پڑھا گیا، اس کے علاوہ کالج کے لان میں پودالگاکر شجرکا مہم کا افتتاح بھی کیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کریم آباد انڈر پاس،کورنگی کازوے برج جلد مکمل ہونگے ،میئر

ذیابیطس فٹ کے مریضوں کی تعداد 34 لاکھ سے تجاو ز، ماہرین

مثبت سوچ، تخلیقی صلاحیت کے نوجوان تیار کرناہے ، ڈاکٹر زبیر احمد شیخ

این بی پی نے 78واں یوم آزادی خصوصی بچوں کیساتھ منایا

پورٹ قاسم اتھارٹی نے یوم آزادی جوش وخروش سے منایا

چہلم امام حسینؓ:11479افسران و جوان ڈیوٹی انجام دینگے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ