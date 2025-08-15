صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی : چہلم حضرت امام حسین ؓکی سکیورٹی کے حوالے سے اجلاس

  اسلام آباد
راولپنڈی : چہلم حضرت امام حسین ؓکی سکیورٹی کے حوالے سے اجلاس

راولپنڈی (خبر نگار) پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں چہلم حضرت امام حسین ؓ کے حوالے سے اجلاس ہواجس میں ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی پوٹھوہار، ایس پی راول،ایس پی سی آئی اے، ایس پی سکیورٹی نے شرکت کی۔۔۔

اجلاس میں ممبران امن کمیٹی، انجمن تاجران کے عہدیداروں ، جلوسوں کے بانیان و انتظامیہ نے بھی شرکت کی۔ اجلاس گزشتہ روز سی پی او سید خالد ہمدانی کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں ہوا ،شرکانے امن و امان کیلئے تعاون کا عزم کیا اور کہا ضابطوں کے ساتھ ساتھ رابطوں سے امن کو مزید مضبوط بنائیں گے ، علما و اکابرین نے امن و رواداری کے لیے اتفاق کیا اور کہا راولپنڈی پولیس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح مکمل تعاون کریں گے ۔ 

