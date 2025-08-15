دعا ہے ہمارا ملک ہمیشہ قائم ودائم رہے ، وائس چیئر مین ایم ڈبلیو ایم
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)وائس چیئرمین مجلس وحدت مسلمین علامہ سید احمد اقبال رضوی نے جامعہ مسجد اثنا عشری جی 6/2 کے باہر مرکزی جلوس چہلم امام حسین ؓ کے موقع پر دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
حسین ؓ نجات کی تسبیح اور حیات کا پیغام ہیں۔ آج کا دن تجدیدِ عہد اور وفاداری کا دن ہے ۔ پوری دنیا میں آج علمِ حق بلند ہو رہا ہے ، ہماری دعا ہے کہ ہمارا ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے ، ہم کسی سے ٹکراؤ نہیں چاہتے ، ہم پرامن ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کی توقع رکھتے ہیں۔