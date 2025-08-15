ہر شہری وطن کی ترقی کیلئے کردار ادکرے ، وی سی بارانی یونیورسٹی
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار )پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی میں 78 واں یومِ آزادی پورے ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔
اس موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قمرالزمان نے رجسٹرار محمد عقیل سلطان و دیگر کے ہمراہ پرچم کشائی کی اور پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کیں ۔ وائس چانسلر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 14 اگست صرف آزادی ہی نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابی کا دن ہے ۔ پاکستان کے ہر شہری پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے پیارے وطن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے ۔ حالیہ آپریشن بنیان مرصوص اور معرکہ حق میں کامیابی سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط اور ناقابلِ تسخیر ہے ۔ اس موقع پر خصوصی کیک کاٹا گیا اور بارانی زرعی یونیورسٹی کے مرکزی اور سب کیمپس اٹک میں شجرکاری بھی کی گئی۔