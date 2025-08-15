یوم آزادی پر موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام تقریب پر چم کشائی
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) پاکستان کا 78 واں یوم آزادی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کی جانب سے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔
نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ہیڈکواٹرز اسلام آباد میں منعقدہ خصوصی تقریب کا آغاز آئی جی بی اے ناصر نے پرچم کشائی کر کے کیا۔ اس دوران چاق و چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ تقریب میں افسران، جوانوں، ملازمین اور بچوں نے شرکت کی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔آئی جی بی اے ناصر نے قوم اور پولیس افسران کو یوم آزادی کی مبارکباد دی اور وطن کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر تمام ٹول پلازوں اور سروس ایریاز میں LED پر قومی ترانے اور ملی نغمے چلائے گئے اور مسافروں میں سبز جھنڈیاں، پمفلٹس اور گفٹ تقسیم کیے گئے۔