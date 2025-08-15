صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم آزادی پر موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام تقریب پر چم کشائی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) پاکستان کا 78 واں یوم آزادی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کی جانب سے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔

نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ہیڈکواٹرز اسلام آباد میں منعقدہ خصوصی تقریب کا آغاز آئی جی بی اے ناصر نے پرچم کشائی کر کے کیا۔ اس دوران چاق و چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ تقریب میں افسران، جوانوں، ملازمین اور بچوں نے شرکت کی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔آئی جی بی اے ناصر نے قوم اور پولیس افسران کو یوم آزادی کی مبارکباد دی اور وطن کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر تمام ٹول پلازوں اور سروس ایریاز میں LED پر قومی ترانے اور ملی نغمے چلائے گئے اور مسافروں میں سبز جھنڈیاں، پمفلٹس اور گفٹ تقسیم کیے گئے۔

