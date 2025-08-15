صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین سہال میں یومِ آزادی کی تقریب

  • اسلام آباد
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین سہال میں یومِ آزادی کی تقریب منعقدکی گئی۔ کالج کی عمارت کو قومی پرچموں اور جھنڈیوں سے مزین کیا گیا تھا۔

پرنسپل سمیرا حمید نے خطاب کرتے ہوئے کہا آزادی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ، اسکی قدر کرنا چاہئے قلم کی طاقت کے ذریعے دنیا کو روشن کرنا ہے ، آخر میں یومِ آزادی کا خصوصی کیک کاٹا گیا اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ پودا لگاؤ، پاکستان سنوارو مہم کے تحت یادگاری پودا بھی لگایا گیا۔

