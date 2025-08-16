صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادپولیس نے گمشدہ بچوں کو تلاش کرکے بحفاظت والدین کے حوالے کر دیا

  • اسلام آباد
اسلام آبادپولیس نے گمشدہ بچوں کو تلاش کرکے بحفاظت والدین کے حوالے کر دیا

اسلا م آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آبادپولیس نے گمشدہ بچوں کوقلیل وقت میں تلاش کرکے بحفاظت والدین کے حوالے کر دیا۔ تھانہ رمنا اور تھا نہ انڈسٹر یل ایر یا پولیس کو شہریو ں کی جانب سے اطلاعات موصول ہوئیں کہ ا ن کے بچے لا پتا ہو گئے ہیں۔

