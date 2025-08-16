اسلام آبادپولیس نے گمشدہ بچوں کو تلاش کرکے بحفاظت والدین کے حوالے کر دیا
اسلا م آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آبادپولیس نے گمشدہ بچوں کوقلیل وقت میں تلاش کرکے بحفاظت والدین کے حوالے کر دیا۔ تھانہ رمنا اور تھا نہ انڈسٹر یل ایر یا پولیس کو شہریو ں کی جانب سے اطلاعات موصول ہوئیں کہ ا ن کے بچے لا پتا ہو گئے ہیں۔
