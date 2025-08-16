کمپٹیشن کمیشن کا گلف کنٹریز میڈیکل سینٹرز کیخلاف حکم برقرار
اسلام آبا د ( دنیا رپور ٹ ) کمپی ٹیشن ا پیلٹ ٹربیونل نے مسابقتی کمیشن آف پاکستان کا حکم برقرار ر کھا ۔۔۔
، گلف کنٹریز میڈیکل سینٹرز اور لیبارٹریوں اور ان کی پانچ ایسوسی ایشنز کو گلف ممالک جانے والے پاکستانی کارکنوں کے لیے روانگی سے قبل کیے جانے والے لازمی طبی معائنے کی فیسوں کو گٹھ جوڑ کے ذریعے طے کرنے ، صارفین کی علاقائی تقسیم اور دیگر غیر مسابقتی اقدامات کا مرتکب پایا گیا تھا جس پر انہیں جرمانے کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ۔ ٹربیونل نے کمیشن کے اس مؤقف کی توثیق کی کہ یہ میڈیکل سینٹرز کمپٹیشن قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تاہم ٹربیونل نے جرمانوں ان بیس میڈیکل سینٹرز میں ہر ایک پر عائد جرمانے کو 2 کروڑ روپے سے کم کر کے 20 لاکھ روپے کر دیا ہے جبکہ ہر ایک گلف اپرو ڈ میڈیکل سینٹرز ایڈمنسٹریٹو آفس پر عائد 1 کروڑ روپے کے جرمانے کو کم کر کے 10 لاکھ روپے کر دیا ہے ۔