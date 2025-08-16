پی ای سی کے زیر اہتمام یومِ آزادی پر شجرکاری مہم کا آغاز
اسلام آباد ( دنیا رپو رٹ ) پاکستان انجینئرنگ کونسل نے 14 اگست کو یومِ آزادی کے موقع پر ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے ۔۔۔
۔اس موقع پر چیئرمین پی ای سی انجینئر وسیم نذیر، نائب چیئرمین پنجاب پی ای سی انجینئر ڈاکٹر سہیل آفتاب قریشی و دیگر نے لاہور کے پی ای سی ریجنل آفس میں درخت لگایا۔ اسی طرح پی ای سی ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں نائب چیئرمین سندھ انجینئر مختار شیخ، رجسٹرار پی ای سی انجینئر خادم حسین بھٹی ودیگر نے پرچم کشائی کی تقریب کے دوران درخت لگایا۔چیئرمین پی ای سی انجینئر وسیم نذیر نے اپنے پیغام میں کہا کہ آئیں پاکستان کو ایک درخت کے ساتھ سر سبز بنائیں۔ آج ایک درخت لگانا ایک ایسا تحفہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔