پی ای سی کے زیر اہتمام یومِ آزادی پر شجرکاری مہم کا آغاز

  • اسلام آباد
پی ای سی کے زیر اہتمام یومِ آزادی پر شجرکاری مہم کا آغاز

اسلام آباد ( دنیا رپو رٹ ) پاکستان انجینئرنگ کونسل نے 14 اگست کو یومِ آزادی کے موقع پر ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے ۔۔۔

۔اس موقع پر چیئرمین پی ای سی انجینئر وسیم نذیر، نائب چیئرمین پنجاب پی ای سی انجینئر ڈاکٹر سہیل آفتاب قریشی و دیگر نے لاہور کے پی ای سی ریجنل آفس میں درخت لگایا۔ اسی طرح پی ای سی ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں نائب چیئرمین سندھ انجینئر مختار شیخ، رجسٹرار پی ای سی انجینئر خادم حسین بھٹی ودیگر نے پرچم کشائی کی تقریب کے دوران درخت لگایا۔چیئرمین پی ای سی انجینئر وسیم نذیر نے اپنے پیغام میں کہا کہ آئیں پاکستان کو ایک درخت کے ساتھ سر سبز بنائیں۔ آج ایک درخت لگانا ایک ایسا تحفہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ 

 

