پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں یومِ آزادی، معرکہ حق کی کامیابی کا جشن
اسلام آباد ( دنیا رپور ٹ ) ملک بھر کی طرح پاکستان آرڈننس فیکٹریز ، واہ کینٹ میں بھی یومِ آزادی اور۔۔۔
معرکہ حق کی کامیابی کے سلسلے میں رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا ۔ 14 اگست کی صبح ایک پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی جو قوم کے عزم، اتحاد اور ترقی کے عہد کی علامت تھی۔اس دن کو مزید یادگار بنانے کے لیے دوستانہ کھیلوں کے مقابلے ، ثقافتی پروگرام اور عوامی اجتماعات کا اہتمام کیا گیا، عوام میں دفاعِ وطن کو مضبوط بنانے میں پی او ایف کے کردار کو اجاگر کرنے کے لئے اسلام آباد کے شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں سٹال لگایا گیا ، جہاں بڑی تعداد میں عوام نے پی او ایف کی متنوع دفاعی مصنوعات کاجائزہ لیا۔