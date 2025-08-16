34ڈینگی کیسزکی تصدیق ،اگست ، ستمبر ہا ئی رسک قرار
راولپنڈی (خاورنوازراجہ )ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی ڈینگی کنٹرول کرنے میں ناکام ، سال2025 میں اب تک 34 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے ۔۔۔
جبکہ ماہ اگست اور ستمبر کو ڈینگی کے لیے ہائی رسک قرار دے دیا گیا ہے ۔ اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں اب تک 80 مریض سامنے آئے ہیں۔2025 میں سب سے زیادہ کیسز مری 39، راولپنڈی 34، اٹک 4 ، چکوال 2 اورجہلم میں ایک مریض سامنے آیا۔ رواں سال راولپنڈی ڈویژن کے ہسپتالوں میں 9399 مریض رپورٹ ہوئے جن میں سے 9114 مشتبہ، 7 ممکنہ اور 80 کنفرم کیسز ہیں جن میں سے راولپنڈی 34 اورمری میں39مریض داخل ہیں ۔ کل 5784963 گھروں کی جانچ کی گئی جن میں سے 59620 میں ڈینگی لاروا ملا۔سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ راولپنڈی ہے جہاں 59548 گھروں میں لاروا ملا، 1080929مقامات چیک کیے گئے جن میں 11594 مثبت پا ئے گئے ۔محکمہ صحت راولپنڈی نے اگست اور ستمبر کو ڈینگی کے لیے ہائی رسک قرار دے دیا۔