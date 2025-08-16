راولپنڈی، ڈینگی ایس او پیز خلاف ورزی پر 5عمارات سیل
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)آر ڈی اے نے غیر قانونی تعمیرات اور ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر گرجا روڈ پر۔۔۔
7عمارتیں سربمہر کر دیں ۔آر ڈی اے کے انفورسمنٹ سکواڈ نے گرجا روڈ راولپنڈی پر غیر قانونی تعمیرات اور ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر کارروا ئیاں کیں ۔ڈینگی سے بچاؤ کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 5عمارتیں سیل کی گئیں جبکہ بغیر منظوری اور این او سی کے تعمیر کی جانیوالی 2عما رتوں کو سیل کر دیا گیا ہے ۔ یہ کارروائی پنجاب ڈ ویلپمنٹ آف سٹیز ایکٹ 1976 اور آر ڈی اے بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشنز 2021کے تحت عمل میں لائی گئی ۔