وزیر ریلوے سے آسٹریلوی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون پر اتفاق
اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار)آسٹریلوی سفیر نیل ہاکنز نے وزارت ریلوے میں وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی سے ملاقات کی ۔۔۔
جس میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ملاقات میں ریلوے کے شعبے میں جدید تعاون، تکنیکی مہارت اور تجربات کے تبادلے پر اتفاق ہوا۔ فریقین نے تکنیکی تعاون، تربیتی پروگرامز اور سیاحت پر مبنی ریل سروسز کے قیام کی خواہش کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے نے پاکستان ریلوے کی ترقی کیلئے شراکت داری کے نئے امکانات پر روشنی ڈالی ۔آسٹریلوی سفیر نیل ہاکنز نے وزیر ریلوے کی جانب سے ریلوے میں کی گئی اصلاحات کو قابلِ تحسین قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ اقدامات پاکستان میں ریلوے کے شعبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔