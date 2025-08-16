ایف ایف سی ہیڈ آفس میں یومِ آزادی پر خصوصی تقریب کا انعقاد
اسلام آباد ( دنیا رپور ٹ ) فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ نے پاکستان کا 78و اں یومِ آزادی راولپنڈی میں اپنے ہیڈ آفس سونا ٹاور میں منایا ۔۔۔
ایم ڈی اینڈ سی ای او ایف ایف سی جہانگیر پراچہ نے قومی پرچم لہرایا اور سینئر افسران و ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا یومِ آزادی ہمیں ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جن کی بدولت ہمیں آزادی حاصل ہوئی۔ تقریب کا اختتام قومی اقدار کو برقرار رکھنے اور ایک مضبوط، خود کفیل پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے کے اجتماعی عہد کے ساتھ ہوا۔