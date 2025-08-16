صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ایف سی ہیڈ آفس میں یومِ آزادی پر خصوصی تقریب کا انعقاد

  • اسلام آباد
ایف ایف سی ہیڈ آفس میں یومِ آزادی پر خصوصی تقریب کا انعقاد

اسلام آباد ( دنیا رپور ٹ ) فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ نے پاکستان کا 78و اں یومِ آزادی راولپنڈی میں اپنے ہیڈ آفس سونا ٹاور میں منایا ۔۔۔

ایم ڈی اینڈ سی ای او ایف ایف سی جہانگیر پراچہ نے قومی پرچم لہرایا اور سینئر افسران و ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا یومِ آزادی ہمیں ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جن کی بدولت ہمیں آزادی حاصل ہوئی۔ تقریب کا اختتام قومی اقدار کو برقرار رکھنے اور ایک مضبوط، خود کفیل پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے کے اجتماعی عہد کے ساتھ ہوا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکول فنڈز میں گھپلوں،جعلی داخلوں کا انکشاف

فوڈا تھارٹی کا ایکشن،ناقص انڈوں کی گاڑی،سینکڑوں کلو مضر صحت گوشت برآمد

زرعی پیداوار بڑھانے کیلئے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

جاری اور زیر التواترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنیکی ہدایات

چہلم امام حسینؓ پرمیلسی میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات

جشن آزادی میں پی اے ایف ریٹائرڈ کمیونٹی کی بھرپور شمولیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن