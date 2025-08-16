صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیڈ ٹی بی ایل میں یومِ آزادی پر تقریب پرچم کشائی، کیک کاٹاگیا

  • اسلام آباد
اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ ہیڈ آفس میں پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی کے موقع پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 اس موقع پر بینک کے صدر/سی ای او طاہر یعقوب بھٹی اور ایئر مارشل (ریٹائرڈ) ارشد ملک بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئے ۔ پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی جس میں طاہر یعقوب بھٹی اور ا یئر مارشل (ریٹائرڈ) ارشد ملک نے مل کر قومی پرچم بلند کیا ۔ بعد ازاں شجر کاری مہم کے تحت یادگاری پودا لگایا گیا، اس موقع پر یومِ آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا ۔ طاہر یعقوب بھٹی نے اپنے خطاب میں کہا یومِ آزادی ہمارے اس عزم کی یاد دہانی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایک مضبوط، خود کفیل اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے ۔ 

 

