زیڈ ٹی بی ایل میں یومِ آزادی پر تقریب پرچم کشائی، کیک کاٹاگیا
اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ ہیڈ آفس میں پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی کے موقع پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
اس موقع پر بینک کے صدر/سی ای او طاہر یعقوب بھٹی اور ایئر مارشل (ریٹائرڈ) ارشد ملک بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئے ۔ پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی جس میں طاہر یعقوب بھٹی اور ا یئر مارشل (ریٹائرڈ) ارشد ملک نے مل کر قومی پرچم بلند کیا ۔ بعد ازاں شجر کاری مہم کے تحت یادگاری پودا لگایا گیا، اس موقع پر یومِ آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا ۔ طاہر یعقوب بھٹی نے اپنے خطاب میں کہا یومِ آزادی ہمارے اس عزم کی یاد دہانی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایک مضبوط، خود کفیل اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے ۔