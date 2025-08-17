یو فون، جاز کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کیلئے مفت منٹس کا اعلان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) موبائل فون کمپنیوں یو فون، جاز نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کیلئے مفت منٹس کا اعلان کر دیا۔
یوفون نے متاثرین کی تلاش اور مدد کی فوری ضرورت کے پیش نظر متاثرہ اضلاع باجوڑ، بونیر، بٹگرام اور بٹل (مانسہرہ) میں اپنے صارفین کو مفت منٹس فراہم کر دیئے تاکہ وہ ہنگامی خدمات حاصل کر سکیں اور اپنے پیاروں سے رابطے میں رہ سکیں۔ جاز نے صارفین کیلئے مفت آن نیٹ اور پی ٹی سی ایل کالز کا اعلان کیا ہے ۔ رواں سال جاز نے این ڈی ایم اے کے ساتھ شراکت داری میں موبائل پر مبنی ارلی وارننگ سسٹم متعارف کرایا تھا۔