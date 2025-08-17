یوم آزادی پر چھتر پارک میں رنگا رنگ تقریب
بہارہ کہو (نمائندہ دنیا)ملک بھر کی طرح چھتر پارک میں بھی جشن آزادی کے حوالے سے پر وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
اس موقع پرپارک کو خوبصورت روشنیوں اورسبزہلالی پرچموں سے سجایا گیا۔تقریب میں مادر وطن اور مسلح افواج کے لیے خصوصی دعا کی گئی ۔ چودھری وقار اور ربنواز چودھری نے ٹکٹ قرعہ اندازی کے ذریعے خوش نصیب افراد میں انعامات بھی تقسیم کیے ۔اس موقع پر کیک کاٹا گیا، فوجی یونیفارم میں ملبوس بچے کو سائیکل کاخصوصی تحفہ بھی دیاگیا، تقریب کے اختتام پر آتش بازی کاشاندارمظاہرہ کیاگیا۔