تجاوزات ،غیر قانونی تعمیرات کیخلاف آ پریشن، 10 افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت کے مختلف مقامات پر تجاوزات و غیر قانونی تعمیر ات کے خلاف ضلعی انتظامیہ و سی ڈی اے نے کارروا ئیاں کیں۔

 جی ٹی روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن میں ر وڈکی دونوں اطراف کو 26 نمبر چو نگی سے آگے 79 فیصد ایریا کو ہیوی مشینری کے ذریعے کلیئر کر دیا گیا، آپریشن کے دوران 10 افراد گرفتار ، 8 دکانوں کو سیل کیا گیا، دوران آپریشن متعدد ڈمپرز کو تھانے منتقل کیا گیا اور درجنوں تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا۔ ترجمان ضلعی ا نتظامیہ کے مطابق آپریشن سوموار کو بھی جاری رہے گا۔

