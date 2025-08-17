تجاوزات ،غیر قانونی تعمیرات کیخلاف آ پریشن، 10 افراد گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت کے مختلف مقامات پر تجاوزات و غیر قانونی تعمیر ات کے خلاف ضلعی انتظامیہ و سی ڈی اے نے کارروا ئیاں کیں۔
جی ٹی روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن میں ر وڈکی دونوں اطراف کو 26 نمبر چو نگی سے آگے 79 فیصد ایریا کو ہیوی مشینری کے ذریعے کلیئر کر دیا گیا، آپریشن کے دوران 10 افراد گرفتار ، 8 دکانوں کو سیل کیا گیا، دوران آپریشن متعدد ڈمپرز کو تھانے منتقل کیا گیا اور درجنوں تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا۔ ترجمان ضلعی ا نتظامیہ کے مطابق آپریشن سوموار کو بھی جاری رہے گا۔