اسلام آباد7:اشتہاریوں سمیت 20 جرائم پیشہ افراد گرفتار
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملو ث7اشتہا ر یوں سمیت 20جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 3139 گرام آئس۔۔۔
مختلف بو ر کے 6پستول معہ ایمونیشن اور ایک خنجر برآمد کرلیا ۔ کارراوئیاں تھانہ سمبل، تھا نہ کھنہ، تھا نہ ہمک، تھانہ بہا رہ کہو اور تھا نہ شہزاد ٹاؤن پولیس ٹیموں نے کیں۔ ہمک پولیس نے قاسم نو از اور نا صر اقبال کو گرفتارکرکے رقم ، مو با ئل فون اسلحہ برآمد کیا ۔ تمام ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرکے مزیدتفتیش شروع کردی گئی ہے۔