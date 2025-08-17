صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد7:اشتہاریوں سمیت 20 جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد7:اشتہاریوں سمیت 20 جرائم پیشہ افراد گرفتار

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملو ث7اشتہا ر یوں سمیت 20جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 3139 گرام آئس۔۔۔

 مختلف بو ر کے 6پستول معہ ایمونیشن اور ایک خنجر برآمد کرلیا ۔ کارراوئیاں تھانہ سمبل، تھا نہ کھنہ، تھا نہ ہمک، تھانہ بہا رہ کہو اور تھا نہ شہزاد ٹاؤن پولیس ٹیموں نے کیں۔   ہمک پولیس نے قاسم نو از اور نا صر اقبال  کو گرفتارکرکے رقم ، مو با ئل فون اسلحہ برآمد  کیا ۔ تمام ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرکے مزیدتفتیش شروع کردی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ڈیزل سستاہونے کے باوجود ٹرانسپورٹ کرائے کم نہ ہوسکے

تھہ شیخم میں مرغی گوشت کی قیمت برقرار سبزیوں ، پھلوں کے منہ مانگے دام

پارکنگ سائٹس پر کار فیس 70 روپے تک زائد وصول

خراب نتائج دینے والے اساتذہ کو سزا دینے کافیصلہ

6 معروف فوڈ انڈسٹریز کو 10 لاکھ جرمانہ،بیورجز فیکٹری بند

قصور، متعدد وارداتیں،لاکھوں نقدی ،زیورات لوٹ لئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل