سیاحوں کی ہراسگی ، گرفتاری افسوسناک ، انجمن تاجران مری
مری(نمائندہ دنیا)13اگست کی رات کوضلعی انتظامیہ کی طرف سے تاجروں اور مری آنے والے سیاحوں کو ہراساں کرنا اور انہیں پیسے بٹورنے کیلئے گرفتار کرنا نہایت افسوسناک وا قعہ ،تاجروں اور سیاحوں کے حقوق کاتحفظ مرکزی انجمن تاجران مری کی اولین ترجیح ہے۔
ان خیالات کااظہار مرکزی انجمن تاجران مری کے صدرسہراب احمدعباسی اور نائب صدر راجہ زاہد اسماعیل نے ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی سے ملاقات میں کیا ۔ تاجر نمائندوں نے کہاکہ مری پولیس اورضلعی انتظامیہ کسی بھی ایکشن سے پہلے منتخب تاجرنمائندں کو اعتماد میں لے ، ہم تاجروں کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دینگے ، بعض پولیس اہلکاروں نے سیاحوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا اور اکثر نوجوان سیاحوں کو شہر کے مختلف علاقوں سے مک مکا کی غرض سے گرفتار کیا گیا جس پر ہم سخت احتجاج کر تے ہیں ۔ ڈپٹی کمشنر مری نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ انکوائری کرواکر ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائیگی۔