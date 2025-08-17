برطانیہ نے پاکستان میں مالی،انتظامی اصلاحات کیلئے ماہر اقتصادیات مریم ضیا کو کنسلٹنٹ تعینات کر دیا
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان میں مالی اور انتظامی اصلاحات کے سلسلے میں برطانیہ نے ممتاز کشمیری نژاد ماہر اقتصادیات مریم ضیا کو بطور پروفیشنل کنسلٹنٹ تعینات کیا ہے۔۔۔
یہ تقرری بین الاقوامی شہرت یافتہ برطانوی ادارے ایڈم سمتھ انٹرنیشنل کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ پاکستان میں یہ تقرری برطانیہ کی ان پالیسیوں کا حصہ ہے جن کے ذریعے وہ ترقی پذیر ممالک میں مالی شفافیت، پائیدار ترقی اور گورننس اصلاحات کو فروغ دینا چاہتا ہے، برطانوی حکومت کے مطابق پاکستان کی معیشت کو درپیش مسائل جیسے قرضوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ، محصولات کی کم شرح اور ماحولیاتی دباؤ کے حل کیلئے عالمی تجربات کو شامل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔