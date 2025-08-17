صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے 5 ٹرک امدادی سامان سیلاب متاثرہ علاقوں کو روا نہ

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے 8 ایمبولینسز، 3 موبائل ہیلتھ یونٹس اور 5 امدادی ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان کی پہلی کھیپ سیلاب متاثرہ علاقوں کو روانہ کر دی گئی۔

الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمٰن، نائب صدر ا یئر مارشل (ر) ارشد ملک نے دعا کے بعد امدادی قافلہ روانہ کیا۔ امدادی سامان میں 2000 ترپالیں، سینکڑوں خیمے ، 6 ٹن خشک دودھ، 6 ٹن خشک خوراک، مچھر دانیاں اور دیگر ضروری اشیا شامل ہیں۔

