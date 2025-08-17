صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روبینہ خالد کا بی آئی ایس پی آفس ایبٹ کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

  • اسلام آباد
روبینہ خالد کا بی آئی ایس پی آفس ایبٹ کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) چیئرپرسن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے ایبٹ آباد کے ضلعی دفتر کا دورہ کیا۔

اس موقع پر انہوں نے بی آئی ایس پی کے ڈائنامک رجسٹری سینٹر، رجسٹریشن کے مراحل، عملے کی کارکردگی اور خواتین کو فراہم کی جانے والی سہو لیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خواتین کو ہدایت کی کہ اپنی امدادی رقوم ہمیشہ گن کر پوری وصول کریں اور اگر کوئی کٹوتی کرے تو فوراً شکایت درج کرائیں ۔انہوں نے خواتین کے مسائل سنے اور موقع پر موجود عملے کو فوری حل کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے کہا ری سرٹیفکیشن کے عمل سے متعلق خواتین کو مکمل آگاہی دی جائے تاکہ کوئی محروم نہ رہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ بی آئی ایس پی ایبٹ آباد آفس کو ایسی جگہ منتقل کیا جائے جہاں مستحق خواتین کو خدمات حاصل کرنے میں آسانی ہو۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پانچ روزہ پولیو مہم یکم سے 5 ستمبر تک جاری رہے گی

کرایوں میں کمی کا فیصلہ ، نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا گیا

پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں:راؤ طاہر مشرف

جوہرآباد:زیادتی کیس ،جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے

پر تشدد واقعات ، خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی

بھلوال: 2 من ناقص گوشت برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل