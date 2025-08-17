روبینہ خالد کا بی آئی ایس پی آفس ایبٹ کا دورہ، سہولیات کا جائزہ
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) چیئرپرسن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے ایبٹ آباد کے ضلعی دفتر کا دورہ کیا۔
اس موقع پر انہوں نے بی آئی ایس پی کے ڈائنامک رجسٹری سینٹر، رجسٹریشن کے مراحل، عملے کی کارکردگی اور خواتین کو فراہم کی جانے والی سہو لیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خواتین کو ہدایت کی کہ اپنی امدادی رقوم ہمیشہ گن کر پوری وصول کریں اور اگر کوئی کٹوتی کرے تو فوراً شکایت درج کرائیں ۔انہوں نے خواتین کے مسائل سنے اور موقع پر موجود عملے کو فوری حل کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے کہا ری سرٹیفکیشن کے عمل سے متعلق خواتین کو مکمل آگاہی دی جائے تاکہ کوئی محروم نہ رہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ بی آئی ایس پی ایبٹ آباد آفس کو ایسی جگہ منتقل کیا جائے جہاں مستحق خواتین کو خدمات حاصل کرنے میں آسانی ہو۔