غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کیخلاف کارروائیاں تیز ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کیے جائیں : چیئرمین سی ڈی اے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس ہوا جس میں ترقیاتی منصوبوں، ماحولیاتی بہتری اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کو بہتر بنانے سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
چیئرمین نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی اور بیو ٹیفکیشن منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے ، شہر کے اہم مقامات پر لینڈ سکیپنگ ، گرین ایریاز کو مزید وسعت دی جا ئے ۔اجلاس میں سی ڈی اے نرسری کو گارڈینا حب میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا جائزہ ، پانی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے جامع حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئر مین نے کہا شہریوں کو پانی کی بہتر سہولت فراہم کرنے کیلئے نئے اقدامات متعارف کرائے جائیں گے جن میں واٹر سپلائی لائنز کی بحالی اور زیر زمین پانی کے ذخائر کا تحفظ شامل ہے ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے گا۔ چیئرمین نے کہا قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کو ئی رعایت نہیں برتی جائے گی، تمام غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کو ہٹانے کیلئے آپریشنز جاری رکھے جائیں ۔چیئرمین نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبوں پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کیلئے باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے ۔