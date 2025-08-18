صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2ہفتوں میں 203اشتہاریوں سمیت 380ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے گزشتہ دو ہفتو ں کے دوران 203اشتہاریوں سمیت منشیات فروشی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث 380ملزمان کو گرفتار کرکے۔۔۔

 ان کے قبضے سے 18کلو گرام سے زائد ہیروئن، دو کلو گرام چرس، 19کلو گرام سے زائد آئس، 108لٹر شراب، 95مختلف بور کے پستول، 15جدید خودکار بندوقیں اور 13خنجر برآمد کیے۔ ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق نے کہا کہ مہم کا مقصد شہر میں جرائم کی روک تھام کے ساتھ شہر کو غیر قانونی اسلحہ سے پاک کر نا اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ 

