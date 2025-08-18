صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معرکہ حق کے بعد دنیا نے ہماری اہمیت تسلیم کی،طاہرہ اورنگزیب

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ممبر قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب نے کہا ہے کہ 78ویں جشن آزادی پر قوم یکجان ہوچکی ہے اور صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ معرکہ حق کے بعد دنیا نے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو حقیقی معنوںمیں تسلیم کیا ہے۔

مسیحی قوم نے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کیلئے نہ صرف بے پناہ قربانیاں دی ہیں بلکہ ہمیشہ پاکستان کیلئے شانہ بشانہ قدم ملا کر ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کومکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ اپنی مذہبی رسومات کو آزادی کیساتھ ادا کرسکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز 78ویں جشن آزادی کے موقع پر مسلم لیگ ن مینارٹی ونگ کی جانب سے منعقدہ جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سابق میئر راولپنڈی سردار نسیم، ڈپٹی کوآرڈینیٹر کاشف یوسف، ریجن صدر کامران بھٹی، میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری پاسٹر شاہد رضا، پنڈت راکیش، ڈویژن صدر شہزاد، جنرل سیکرٹری فاروق نذیر، سابق ممبر چکلالہ کنٹونمنٹ پرویز سہوترا و دیگر بھی موجود تھے۔ مقررین نے کہا مسلم لیگ ن نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ تقریب کے آخر میں پاکستان کی سربلندی و سلامتی کیلئے خصوصی دعا کی گئی اور کیک کاٹا گیا۔ 

