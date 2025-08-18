صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے بچنے کیلئے ڈیمز ناگزیر، تحریک پیغام مصطفی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) تحریک پیغام مصطفی کے سربراہ علامہ پیر سید جہانگیر شاہ سعیدی نے خیبرپختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ سے طوفانی بارشوں اورسیلابی ریلے سے ہونے و الی تباہی اور۔۔۔

سینکڑوں شہریوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے رنج وغم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے اس وقت سیاسی و مذہبی اختلافات کو پس پشت ڈال کر متاثر ین کی بھرپور مدد کی جائے۔ مستقبل میں سیلاب کی تباہ کا ریوں سے بچنے کیلئے ڈیمز ناگزیر ہیں، خیبرپختونخوا میں ہونے والے جانی نقصان پر پوری قوم سوگوار ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، علامہ جہانگیر شاہ نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن میں بھرپور حصہ لیا جائے اور متاثرہ علاقوں میں متاثرین کو اشیائے خوردنوش فوری طور پر پہنچائی جائیں۔ 

