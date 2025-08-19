صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد،6اشتہاریوں سمیت 19جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملو ث6اشتہا ر یوں سمیت 19جرا ئم پیشہ عناصر کوگرفتا رکر کے ان کے قبضہ سے 2920گر ام چرس،675 گرام ہیروئن۔۔۔

مختلف بو ر کے 5پستول، ایک کلا شنکوف ، خنجر، رقم اور موبائل فونز برآمد کرلیے ۔کارروا ئیاں تھانہ شہزاد ٹاؤن ، تھانہ ترنول، تھانہ نون، تھانہ لوہی بھیر، تھا نہ سبزی منڈی، تھا نہ نیلور، تھا نہ پھلگر اں اور تھا نہ بنی گا لا پولیس ٹیموں نے کیں ۔ شہزاد ٹا ؤن پولیس نے راہزنی کی وارداتو ں میں ملوث تین ملزموں کو گرفتارکیا جنکی شناخت شہروز، سکندرعلی اور نبیل کے ناموں سے ہوئی ہے ۔ 

 

