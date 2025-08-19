صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اے این ایف کا ملک گیر کریک ڈاؤن ،4منشیات سمگلر ز گرفتار

راولپنڈی (نیوز ایجنسیا ں) اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن میں 4ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ملزموںسے مجموعی طور پر 24کروڑ 3لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 242.081 کلوگرام منشیات برآمد کی گئی۔علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کارگو شیڈ میں برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل سے کپڑوں میں چھپائی گئی 4.3 کلوگرام کلو ہیروئن برآمد ہوئی۔ شمس کالونی اسلام آباد میں غیر ملکی نائجیرین خاتون سے 181گرام کوکین برآمد کی گئی اور ملزمہ کو گرفتار کیا گیا۔لورالائی کے علاقے موضع خمازہ کے قریب جھاڑیوں میں چھپائی گئی 162 کلو ہیروئن برآمد ہوئی۔ جامشورو ٹول پلازہ پر بس میں سوار مسافر سے 69.600کلو چرس برآمد ہوئی اور ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ایکسپریس وے اسلام آباد سے خاتون سمیت ایک ملزم سے 6کلو چرس برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ۔ 

 

