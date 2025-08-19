مختلف علاقوں میں بجلی بندش کا شیڈول
اسلام آباد (اے پی پی) آئیسکو ترجمان کے مطابق آج 19اگست کو صبح8 بجے سے دن2بجے تک اٹک سرکل براہما فیڈر، صبح7 بجے سے دن12 بجے تک راولپنڈی سٹی سرکل۔۔۔
سی ڈی ایل،عزیز آباد،نیسٹ روڈ فیڈرز،راولپنڈی کینٹ سرکل، 22نمبر چونگی،آر اے بازار،ٹینچ بھاٹہ، کیانی روڈ،ایل ٹی سی،اولڈ مندرہ،نیو مندرہ،حامد جھنگی، سوان، RCCIایکسپریس،ہمک،ماڈل ٹاؤن، سرور شہید،پیپسی،رحمت آباد ،جیل پارک، کوٹ جبی،مکہ چوک،بوستان خان فیڈرز، اٹک سرکل،کچہری،ڈی آئی کالونی،ڈھوک فتح،اٹک کینٹ فیڈرز اور گردونواح بند رہیں گے ۔