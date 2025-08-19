پی پی ملک کی خاطر ن لیگ کا سا تھ دے رہی ، نرگس فیض ملک
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار) بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی ترقی کی راہ پر گامزن ہے ،پی پی ملک کی خاطر مسلم لیگ ن کی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے۔۔۔
جبکہ ن لیگ کی حکومت کا رویہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا ہے ۔بانی پیپلز پارٹی شہید ذولفقار علی بھٹو نے موت کو گلے لگا لیا لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا ۔ ان خیالات کا اظہار ممبر صوبائی اسمبلی نرگس فیض ملک،سعدیہ عباسی، ندیم قیصر، اقبال خٹک،سہیل مختار سبط حسن بخاری ، شیخ عاصم، راشد اسلام بٹ، انور خان جدون، اشفاق، عباد ریاض، نصیر بھٹی، خالد نواز بوبی، پیر سرکار جی ، مولانایوسف اعوان اور دیگر نے بھٹو ازم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام یوم تاسیس کے موقع پر راولپنڈی پریس کلب میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں راولپنڈی کی مختلف یوسیز سے تعلق رکھنے والی درجنوں خواتین نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ آخر میں یوم تاسیس کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا ۔